Call of Duty | Modern Warfare | ecco i nuovi contenuti della Stagione 1

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo aver introdotto varie nuove modalità di gioco a tempo limitato, tra cui Infected e Gunfight O.S.P, la primadiofsi aggiorna.Il nuovo update presenta una nuova modalità di gioco, Cranked, in cui l'Operatore Nikto - un ex agente di copertura dell'FSB russo - si unisce alle forze dell'Alleanza. Sono disponibili anche nuove mappe per le modalità Multiplayer e Scontro, oltre a nuove Operazioni Speciali che fanno progredire la narrativa di.Leggi altro...

