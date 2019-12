Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una maxidei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia è in corso per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip disu richiesta della Dda a carico di 334 persone. L’‘Rinascita-Scott’ ha disarticolato tutte le organizzazioni di ’ndrangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. Complessivamente sono 416 gli indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose.Contestualmente all’ordinanza di custodia cautelare, i carabinieri stanno notificando anche un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro.L’imponente, frutto di indagini durate anni, oltre alla...

carlosibilia : #Corruzione, arrestato il sindaco di Villa San Giovanni insieme ad altre 10 persone in Calabria. Si è conclusa cos… - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Calabria, operazione procura Antimafia Catanzaro: 334 arresti - HuffPostItalia : Calabria, operazione procura Antimafia Catanzaro: 334 arresti -