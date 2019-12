Calabria | il gip dei 330 arresti | “Callipo | sindaco di Pizzo | era il riferimento per le

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Ha concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta“: l’accusa è del giudice per le indagini preliminari Barbara Saccà ed è rivolta a Gianluca Callipo,diCalabro e presidente della costola calabrese dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Per il gip, il politico ha favorito la cosca “operante sul territorio della provincia di Vibo Valentia e su altre zone del territorio calabrese, nazionale ed estero, ed in particolare della locale di San Gregorio (cosca Razionale-Gasparro) e della ‘ndrina di”. Il, inoltre, sempre secondo il gip “come concorrente ‘esterno‘, nella qualità di imprenditore del settore alberghiero e didel comune di, ...

