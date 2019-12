Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In Italia deve ancora andare in onda l'ultima stagione, ma intantoAndha salutato i suoi fan. Latv, tornataribalta con un revival a undici anni di distanza dal finale originale, ha ufficialmente chiuso i battenti. Lo annuncia il cast al completo sui social, confermando che le riprese dell'episodio conclusivo sono appena terminate, e ovviamente non mancano messaggi di ringraziamento ai fan, ma anche tante lacrime e nostalgia. Quest'estate, la stagione 11 era stata annunciata come quella finale, lasciando tutti di stucco.Andsi concludeventuno anni di messa in onda. Era infatti il 1998 quando la sitcom della NBC, destinata ad entrare nella storia, proponeva una storia del tutto diversa al suo pubblico. Per la prima volta, i protagonisti di uno show televisivo non erano coinvolti romanticamente:è un avvocato gay,è una designer di ...

CRISTIN19652001 : RT @VeronicaM995: si spengono cosi le luci a Londra e e cala così il sipario su questo anno pieno di emozioni,amicizia,treni,numeri,file,ab… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Cala il sipario su #WillAndGrace, addio alla serie tv dopo 11 stagioni: ultime foto dal set tra lacrime e ricordi https:/… - _diana87 : Cala il sipario su Will And Grace, addio alla serie tv dopo 11 stagioni: ultime foto dal set tra lacrime e ricordi -