Bucci e Giordano: Terra dei fuochi, la verità sul nostro studio. Ma politica e media non aiutano la scienza (Di giovedì 19 dicembre 2019) Abbiamo dimostrato che alcuni agenti del cancro sono presenti in coloro che vivono nei comuni interessati dallo sversamento dei rifiuti tossici. Ma abbiamo anche precisato che le nostre sono “osservazioni preliminari”, che non possono essere arbitrariamente estese all’intera popolazione della Terra dei fuochi perché riguardano un campione ristretto. A parlare sono i professori Enrico Bucci ed Antonio Giordano della Sbarro Health Research organization della Temple University di Philadelphia, autori dell’importante studio al centro delle cronache, e delle polemiche, di questi giorni. I due scienziati difendono le ragioni della ricerca, “basate sui dati”, contro quelle di coloro che sono interessati “ad accendere fuochi, a creare le notizie. Ciò che non aiuta affatto il lavoro dei ricercatori e non fa il bene delle popolazioni locali. A ciò si ...

