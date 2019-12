Bosco di Capodimonte e GreenCare | riapertura delle aree danneggiate e nuovo campetto di

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Museo e Realdifa un triplice regalo alla città di Napoli per il Natale 2019 riaprendo alla fruizione parte del grande polmone verde della città, importante giardino storico e luogo ideale per ritrovare il benessere psico-fisico e trascorrere momenti di sano relax. Sabato 21 dicembre a partire dalle ore 10.00 si terrà la festa di partecipazione “Coltiviamo la Bellezza, open day for Christmas” con ladel viale centrale delgrazie a un primo intervento di restauroarchitetture vegetali tardo-barocche, il ripristino di un’area boschiva particolarmente danneggiata dalla tempesta dell’ottobre 2018 grazie all’impianto di nuovi alberi e la consegna alla città deldi calcio con una partita inaugurale. La giornata è promossa dal direttore del ...

