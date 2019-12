Borse in rosso e volumi ridotti in vista del Natale

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo un avvio positivo hanno virato in calo gli indici europei indella pausa natalizia, consul mercato. Ben impostate le utility. Dale ancora Fiat dopo l'annuncio della maxi fusione con Peugeot. In recupero la sterlina contro euro e dollaro, oggi in calendario la riunione della Bank of England

