Borse in altalena e volumi ridotti in vista del Natale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gli indici europei hanno cambiato più volte direzione iin una seduta consul mercato, indella pausa natalizia. Ben impostate le utility. Sale ancora Fiat dopo l'annuncio della maxi fusione con Peugeot. In recupero la sterlina contro euro e dollaro, oggi in calendario la riunione della Bank of England

