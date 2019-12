Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Ormai a Roma si vive nel dilemma se tenere chiuse leper l’incresciosa vicenda delle scale mobili o se renderle inagibili per la mancanza di pulizie. Una vergognale”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Davide. “Da giorni cestini pieni e rifiuti- affermanella nota- ovunque a causa di una riduzione del servizio di pulizia, per inadempienze nel pagamento degli stipendi agli addetti alla raccolta in appalto Atac. E la situazione sembra peggiorare verso un vero e proprio sciopero con i sindacati in mobilitazione. Il 30 dicembre chiudera’ Cornelia per manutenzione, cosi’ insieme a Baldo degli Ubaldi, quasi tutto il Municipio XIII verra’ lasciato senza servizio proprio durante le festivita’ di Natale.” “Come e’ possibile che gli ...

romadailynews : Bordoni: vergognoso vedere stazioni #metro ridotte a discarica: #Roma – “Ormai a Roma si… -