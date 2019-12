Bonus Befana | fino a duemila euro per chi utilizza pagamenti digitali

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Aumenta ilgià annunciato per chi effettua: il premier Conte annuncianei conti correnti per chi avràto abitualmente“Arriveremo a liquidare nei conti correnti” per chi effettuerà. Lo ha dichiarato il premier Conte a Dimartedì su La7. Aumenta … L'articoloper chiproviene da www.meteoweek.com.

APergolott : RT @LaVeritaWeb: Il decreto fiscale è legge ma non c'è traccia dei 2.000 euro di incentivi a chi usa carte e bancomat per pagare. Al contra… - HeideVecchio : RT @LaVeritaWeb: Il decreto fiscale è legge ma non c'è traccia dei 2.000 euro di incentivi a chi usa carte e bancomat per pagare. Al contra… - Mey86147596 : RT @LaVeritaWeb: Il decreto fiscale è legge ma non c'è traccia dei 2.000 euro di incentivi a chi usa carte e bancomat per pagare. Al contra… -