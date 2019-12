Bimbo di 9 anni cerca di buttarsi dalla finestra della scuola

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Undi 9hato di gettarsidi unaelementare nella periferia nord di Milano. Il piccolo stavando di scavalcare il davanzale durante le prove per la recita di Natale. Le maestre se ne sono accorte in tempo e hanno bloccato ilprima che riuscisse adi 9maltrattato dal padre Le maestre che sono riuscite a mettere in salvo ildi 9, prima che riuscisse a lanciarsi, hanno chiamato immediatamente il 118 e la polizia. La complessa situazione famigliare del bambino era già nota alle forze dell’ordine e ai servizi sociali. La custodia del bambino era infatti stata affidata alla madre dopo che il padre era stato indagato per maltrattamenti. La donna avrebbe però deciso di trasferirsi e così il piccolo sarebbe andato a vivere nella casa con i nonni paterni. Luogo spesso frequentato anche dal padre del ...

Agenzia_Ansa : Forte terremoto nelle Filippine, almeno quattro le vittime, anche un bimbo di sei anni #ANSA - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #milano, bimbo di 9 anni tenta di buttarsi dalla finestra a scuola: il papà lo maltrattava - NewSicilia : ++ Momenti di apprensione per il piccolo ++ #Newsicilia -