Bimba nigeriana morta a Sondrio | madre | “Non sono una scimmia”

(Di giovedì 19 dicembre 2019)una scimmia,una mamma”. Con queste parole Alima, ladella bambinain ospedale ail 14 dicembre, ha commentato, in un’intervista a La Repubblica gli insulti che avrebbe ricevuto da alcune persone nel nosocomio. “Se mentre mia figlia moriva qualcuno mi ha insultata perchénata in Nigeria, non ho nulla da dire - ha proseguito la donna -loro casomai a dovermi spiegare come si fa a trasformarsi in persone così”. “Mia figlia era il regalo del cielo” Alima racconta che “Mistura era il regalo del cielo per essere riuscita a scappare dalla fame, la speranza di una vita più umana”. La donna ha aggiunto di non aver sentito le frasi razziste che lestate rivolte nell’ospedale e ha ringraziato la maestra elementare e consigliera comunale Francesca Gugiatti che ha denunciato la vicenda: è “l’unica a essersi sentita umiliata e offesa dalla ...

