Bimba nigeriana morta a Sondrio | dopo i presunti insulti arriva la denuncia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il caso deirazzisti in ospedale a, contro una madreche aveva appena perso la figlia di 5 mesi, ha scatenato un moto di indignazione trasversale destinato a occupare ancora le cronache. Le ultima novità,quanto rilevato dai carabinieri ele dichiarazioni della direzione sanitaria del nosocomio, riguardano unapresentata dal padre della neonata e l’ipotesi che avanza sulle cause del decesso.: laIl compagno della donnache avrebbe ricevutorazzisti al Pronto soccorso dila morte della suadi 5 mesi, avrebbe presentato una. Lo rivela l’Ansa, secondo cui l’uomo si sarebbe recato al Comando provinciale dei carabinieri per esporre i fatti riferitigli dalla compagna e inerenti al presunto episodio a sfondo razzista di cui sarebbe stata ...

HuffPostItalia : Bimba nigeriana muore a 5 mesi. I pazienti in ospedale alla mamma disperata: 'Zitta scimmia' - SkyTG24 : Bimba nigeriana morta a Sondrio, madre: “Non sono una scimmia” - SirDistruggere : Mi dimetto da italiano. -