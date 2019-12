Beni culturali | Sicilia | da venerdì in mostra nuovi reperti a Palazzo Ciampoli di Taormina

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si arricchisce di, in prestito dal MuMe e dalla Soprintendenza di Messina, lasulla storia dell’archeologia subacquea inin corso da ottobre adia cura del Parco Archeologico Naxos, diretto da Gabriella Tigano. Domani,20 dicembre, ore 11 l’inaugurazione alla presenza di Orazio Micali (Direttore del MuMe), di Mirella Vinci (Soprintendente aidi Messina), di Valeria Li Vigni (Soprintendenza del Mare) e del sindaco di, Mario Bolognari. In arrivo in queste ore dal MuMe, Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, e dalla Soprintendenza della città dello stretto il grande Rostro di Acqualadroni e una raccolta diprovenienti dal relitto di Capo Rasocolmo, una nave da guerra affondata per un incendio, come documentano le analisi chimiche, intorno al 36 a.C. A bordo, non un carico ...

CamComTorino : RT @tweet_OCP: Sono disponibili: - i report mensili relativi alle visite di musei e beni culturali del Piemonte fino a settembre 2019; - i… - PAOLAMALACRIDA : RT @anto_vallini: In Francia la maggior parte delle chiese è di proprietà dei comuni che le vendono per trasformarle in discoteche ed enote… - italiaserait : Concorso Mibact: le date della prima prova per il Ministero per i beni e le attività culturali… -