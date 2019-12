Belen si incarta come un regalo, ma si vede tutto – FOTO (Di giovedì 19 dicembre 2019) Belen Rodriguez anticipa il Natale con una FOTO su Instagram che fa il pieno di like e condivisioni tra i followers Un’altra FOTO che lascia poco spazio all’immaginazione quella postata da Belen Rodriguez su Instagram nella quale la presentatrice-showgirl si mostra ai suoi numerosi followers con un velo trasparente, realizzato, verosimilmente, con lo stesso materiale … L'articolo Belen si incarta come un regalo, ma si vede tutto – FOTO proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belen incarta