Barcellona | scontri in strada tra indipendentisti e polizia durante ‘El Clasico’ | “Oltre

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Mentre dentro al Camp Nou andava in scena El Clasico trae Real Madrid, nelle strade intorno allo stadio andavano in scenatra. Secondo quanto riportato da El Pais, la manifestazione, in programma già da settimane, si è conclusa con oltre 40 feriti e nove arresti. Glisi sono verificati in unanei pressi dello stadio, con la maggior parte dei manifestanti che aveva il volto coperto e, all’arrivo dei Mossos d’Esquadra, si è trincerata dietro dei cassonetti della spazzatura che poi hanno dato alle fiamme, iniziando a lanciare pietre e bottiglie contro gli agenti. Lo Tsunami Democratic, il gruppo indipendentista che da mesi organizza manifestazioni e proteste per le strade della Catalogna, aveva annunciato sui propri canali che in occasione della partita avrebbero manifestato per le strade intorno al Camp Nou prendendo “in ...

