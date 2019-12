Barcellona | primi contatti per il rinnovo di Messi

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), primatra il club balugrana e l’agente di Leoper mettere le basi per ildel contratto Potrebbe continuare ancora la storia d’amore tra ile Leo, fresco vincitore del suo sesto pallone d’oro. Come riporta il quotidiano El Pais infatti pare che nella giornata di oggi ci sia stato un primo incontro tra il padre-agente del giocatore, Jorgee la dirigenza catalana che ha fatto sapere di voler gettare le basi per ildel numero 10. Leggi su Calcionews24.com

