Bar dell' Asl sconosciuto al fisco | titolare percepiva il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Maria Girardi Il responsabile dal 2014 non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, sottraendo così a tassazione oltre 250mila euro Anni trascorsi senza versare alcuna imposta, canoni di locazione e spese per consumi di energia elettrica e acqua mai corrisposti all'azienda sanitaria. È finita così nei guai una ditta individuale, esercente l'attività di bar con sede a Grumo Appula, che operava all'interno del locale plesso ospedaliero'Asl Bari e individuata dal I Gruppoa Guardia di Finanza del capoluogo pugliese. In particolare, il servizio ha preso l'avvio da un controllo di routine effettuato dai Finanzieria Tenenza di Bitonto presso il citato bar per verificare la regolare emissioneo scontrino fiscale. In quell'occasione i militari, dopo aver contestato l'omessa installazione del misuratore e aver effettuato ulteriori approfondimenti mediante ...

