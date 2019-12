Bambino di tre anni si perde ma non smette un giorno di cercare i genitori che ritrova

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una storia incredibile e molto emozionante quella accaduta in Cina ad undi soli tre. Il piccolo, Cheng Xueping che viveva nella città di Ginzhou insieme ai suoi, unera andato al lavoro con il papà in un cantiere girando da solo per le strade si era perso. Purtroppo si trovava lontano da casa di circa mille chilometri. Dopo che si era perso era stato preso dai servizi sociali nella contea di Jize nella provincia di Hebei, luogo lontano oltre 1.700 chilometri da Guizhou e affidato ad un uomo che lui aveva sempre chiamato zio. Ilche nonostante si fosse perso a trericordava tutto di quell’episodio, crescendo aveva cercato i suoifino a quando non decise di contattare Baby Back Home, un’organizzazione che si occupa di far ricongiungere i parenti che per vari motivi si sono allontanati. Anche i suoisi erano rivolti ...

