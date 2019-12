Bambini in macchina senza seggiolini | e al Sud la cintura quasi non si usa | l’Italia al

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Quanto sono responsabili gli italiani al volante? I dati dell’Istituto superiore di Sanità che ha condotto il progetto Ulisse, finanziato dal Ministero dei Trasporti. L’Istituto superiore di Sanità ha pubblicato i dati relativi al comportamento degli italiani ine in moto. La fotografia che è emerge non è particolarmente rincuorante e per quanto riguarda il rispetto di alcune norme è ancora troppo ampia la forbice tra il Nord e il Sud Italia. Dal casco alle cinture di sicurezza: i dati del progetto Ulisse dell’Istituto superiore di Sanità I dati dell’Istituto superiore di Sanità sono il frutto di un meticoloso lavoro di indagine che interessa il 17% delle auto che circolano in Italia. Le città monitorate sono ventotto. Il risultato del progetto Ulisse, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, fornisce quindi un quadro realisticamente ...

