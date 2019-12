Ballando con le stelle 2020 | giornalista | “Milly Carlucci ha fatto centro”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Millyscalda i motori percon le. De Andreis sul successo di Tosca: “Hacentro” E’ stato il grande evento condotto da Millyin diretta dal Teatro alla Scala di Milano uno dei programmi commentati da Giancarlo De Andreis nella sua rubrica dal titolo “La TV vista da internet”, pubblicata anche questa settimana sulle pagine di DiPiùTV. In particolare, nell’ultimo numero della rivista, l’autore televisivo eha parlato, come suddetto, di Tosca, andata in onda su Rai1 nel tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre, con la conduttrice dicon lee Antonio Di Bella. L’evento condotto da Millyhacentro, appassionando quasi tre milioni di telespettatori con uno share del 15%. Un risultato straordinario! ha dichiarato.con le: Millyprepara la nuova ...

THEBLUEBEATERS : 25 DICEMBRE, NATALE 2019, CAP10100 LIVE THE BLUEBEATERS +I CAMILLAS TORINO 21.30 Siete pronti per passare Natale co… -