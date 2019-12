Babysitter per amore | trama | cast e curiosità sul film | 19 dicembre

Leggi la notizia su ilnotiziangolo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)perè ilche La5 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, 192019, dalle 13:51 in poi. La pellicola è diretta da Clement Michel ed è francese, del genere commedia e risale a sette anni fa. Il titolo originale è invece La Stratégie de la poussette. Un ragazzo cerca di riconquistare la sua ex ad ogni costo, anche mettendo in scena un piccolo/grande inganno alle sue spalle. Scopri ladiper, ilcompleto e lesulper, laThomas non ha alcuna voglia di diventare responsabile, soprattutto in. Per questo è riuscito persino ad allontanare Marie, la fidanzata. Anche se i sentimenti che nutre nei suoi confronti sono forti, Thomas ha deciso di non fare nulla per impedirle di andarsene via. Ad un anno di distanza, il ragazzo non è riuscito a digerire la frattura e cerca un modo che possa ...

