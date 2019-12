Avete mai visto la figlia di Iva Zanicchi? Come sorelle FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Classe 1967, Michela Ansoldi è ladi Ivae Tonino Ansoldi. “L’Aquila di Ligonchio”, questo il soprannome di Iva, ha sposato Ansoldi nel 1967 ma il loro matrimonio si è interrotto ed i due hanno deciso di divorziare. Dieci anni più tardi conosce il produttore Fausto Pinna, suo compagno di vita. Chi è Michela Ansoldi, ladi IvaA differenza della mamma, di Michela Ansoldi, si hanno davvero pochissime informazioni. Ladi Iva, infatti, ha preferito rimanere lontano dai riflettori per dedicarsi alla carriera da psicologa. Solo in un’occasione abbiamo avuto modo di vederla in televisione: ospite da Barbara D’Urso, Ivaha presentato suae sua nipote al pubblico. Michela ha due figli, Luca, nato nel 1998, e Virginia, nata nel 2003. A causa della sua carriera, Iva ha dichiarato di non essere ...

RaiPlay : Vi diciamo solo: @fdegregori e @Venditti come non li avete mai visti e un super Guè Pequeno! Tra le tremila cose su… - IsraelinItaly : Datteri nel cesto natalizio? Sì, ma israeliani ???? Se non li avete mai provati, non potete dire di aver mangiato ve… - cruciano_nasca : @c_appendino Grazie Chiara. Di tuo&la GiuntadiTorino avete dimostrato che,Costituzione alla mano, saggezza, condivi… -