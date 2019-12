Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 19 dicembre 2019) J-Ax e il successo con All Together Now Da un paio di stagioni J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, insieme a Michelle Hunziker è protagonista di All Together Now. Infatti dopo il grande successo ottenuto nella prima stagione andata in onda a maggio, i vertici Mediaset hanno deciso di riproporla a distanza di pochissimi mesi. Parlando … L'articolomaiJ-Ax? Undineldi Milano FOTO proviene da KontroKultura.

LelikEmanuele : RT @Gitro77: Se non lo avete mai visto, fatevi un bel regalo anticipato: stasera non accendete la tv e guardatevi lo splendido documentario… - mafberla : RT @gian_antone: @Corriere Ma perché mai avete oscurato il viso di questa mentecatta? Per correttezza casomai dovevate oscurare Salvini che… - KontroKulturaa : Avete mai visto dove vive J-Ax? Un appartamento pieno di strumenti musicale nel cuore di Milano [FOTO] - -