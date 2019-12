Avellino | stagione finita per Charpentier | ecco il bollettino medico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Non arrivano buone notizie per Gabriel. Il francese si è sottoposto a controlli nella giornata di oggi.ildell’US1912: “Questa mattina Gabrielha effettuato la seconda risonanza magnetica al ginocchio destro. L’esame strumentale ha confermato la lesione complessa del corno posteriore del menisco esterno con coinvolgimento anatomico delle strutture del punto d’angolo postero-esterno. Confermata inoltre l’alta distrazione del legamento collaterale mediale e la lesione parziale ma superiore a 2/3 del legamento crociato anteriore. Pertanto il giocatore dovrà sottoporsi a interventochirurgico per ricostruzione dell’LCA e meniscectomia parziale del menisco esterno“. L'articoloperilproviene ...

