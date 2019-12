Australia | il caldo record tocca un nuovo picco | temperatura media a 41 | 9° Centinaia gli

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’undelle temperature per il il secondo giorno consecutivo, con unanazionaledi 41,9 gradi Celsius (107,4 Fahrenheit), un grado superiore rispetto alprecedente. Il Bureau of Meteorology (Agenzia del governono) ha dichiarato la nuova massimanazionale raggiunta ieri, un grado oltre i 40,9 gradi raggiunti martedì, che già avevano battuto il precedentedi 40,3 C “stabilito” a gennaio 2013. L’Ufficio meteorologicono ha precisato che ieri è stata anche registrata lapiù alta di dicembre: 49,8 gradi nella città di Eucla,occidentale. Ilprecedente era stato ssegnato nel 1972 con 49,5 gradi a Birdsville, nel Queensland. La prima conseguenza è l’emergenza incendi. Almeno 40 case sono state distrutte dalle fiamme in New South Wales nelle ultime ore, 800 da ...

Agenzia_Ansa : #Australia, il giorno più caldo di sempre, allerta #incendi: almeno 40 case già distrutte #ANSA - SkyTG24 : Australia, allerta incendi: registrato il giorno più caldo di sempre nel Paese. FOTO - LaStampa : Australia, cresce l’allerta incendi: ieri il giorno più caldo di sempre con 41,9°C -