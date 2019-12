Australia ancora in fiamme | è il giorno più caldo di sempre | raggiunti i 49 | 8 gradi

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Non si ferma l’emergenza incendi indove è stata registrata la temperatura media più alta di, 49,8. La rilevazione è avvenuta nella città di Eucla,occidentale. Il record precedente era stato segnanto nel 1972 con 49,5a Birdsville, nel Queensland Nel New South Wales, lo stato più popoloso del Paese, almeno altre 40 case sono state distrutte dalle, e i vigili del fuoco sono al lavoro per domare almeno 100 roghi. I can't stop staring at this image. My heart is aching. @ScottMorrisonMP don't you feel the pain? This lone firefighter has done more forthan you, Prime Minister. #Burns #ClimateChange #WhereTheBloodyHellAreYou #WhereisScoMo pic.twitter.com/eR5i7A2gKT— Shri Rajen (@ShriGRajen) December 19, 2019 L’ emergenza si è estesa anche nel Queensland e Victoria del nord. Più di 800 ...

