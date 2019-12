Aumento detrazioni spese veterinarie 2020 | quanto spetta e massimali

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 19 dicembre 2019)La soglia massima delleaumenterà a … L'articoloproviene da Termometro Politico.

qui_finanza : Spese veterinarie, nel 2020 aumentano le detrazioni Approvato in legge di Bilancio l'aumento del tetto massimo per… - maxmonz : RT @youanimal_it: Sale il tetto per le detrazioni al 19% delle spese veterinarie. Si tratta di un piccolo aumento, ma meglio di niente http… - youanimal_it : Sale il tetto per le detrazioni al 19% delle spese veterinarie. Si tratta di un piccolo aumento, ma meglio di nient… -