Astronomia: il pasto del buco nero all’alba cosmica rivelato da osservazioni dell’ESO (Di giovedì 19 dicembre 2019) Alcuni astronomi, utilizzando il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO, hanno osservato serbatoi di gas freddo intorno ad alcune delle prime galassie dell’Universo. Questi aloni di gas sono il cibo perfetto per i buchi neri supermassicci al centro di queste stesse galassie, che vengono ora visti come erano oltre 12,5 miliardi di anni fa. Questa riserva di cibo potrebbe spiegare come questi mostri cosmici siano cresciuti così velocemente durante un periodo nella storia dell’Universo noto come Alba cosmica. “Siamo ora in grado di dimostrare, per la prima volta, che le galassie primordiali hanno abbastanza cibo nel loro ambiente per sostenere sia la crescita dei buchi neri supermassicci che una vigorosa formazione di stelle“, afferma Emanuele Paolo Farina, dell’Istituto Max Planck per l’Astronomia a Heidelberg, in Germania, a capo della ricerca ...

