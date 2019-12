Ascolti tv mercoledì 18 dicembre 2019 | Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)tv18Auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,18? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Ieri sera su Rai 1 la docu-fiction che ha raccontato la vita dell’avvocato “eroe borghese”,– Ildel, mentre su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata di Salemme il bello… della diretta. Su Canale 5, invece, La grande bellezza – Speciale Vaticano. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri,18tv 18, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Dati disponibili dalle ore 10. I DATI SUGLIDEGLI ULTIMI GIORNI Access prime time I dati Auditel e lo ...

italiaserait : Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: ok docu fiction Ambrosoli, bene Salemme, boom CR4… - vietatomorire : @animeincastrate Fosse solo questo.. Faceva di mercoledì e l'hanno messo di domenica contro una fiction Rai che fa ascolti alti.. - DomenicoMazzil5 : RT @Raiofficialnews: Ottimo esordio per “Salemme il bello… della diretta” su @RaiDue. Sempre molto bene @chilhavistorai3. #IlParadisoDelleS… -