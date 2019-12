Arretrato a quota 4 milioni. Riforma della giustizia non più rinviabile. Sono a rischio 334.385 procedimenti penali e 530.883 civili. L’Italia potrebbe incorrere in condanne (Di giovedì 19 dicembre 2019) La necessità di una Riforma del processo penale e civile, fortemente voluta dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, sta nei numeri oltreché nelle parole. A corroborare quanto dichiarato dai familiari delle vittime di diversi disastri colposi – dal rogo della Thyssen Krupp alle stragi di Viareggio passando per il caso Moby Prince – in una conferenza stampa tenuta al Senato ma andata tristemente deserta, ci Sono i dati pubblicati dal ministero della giustizia solo pochi giorni fa e relativi al monitoraggio dei procedimenti civili e penali ancora in corso. L’Arretrato è da mani nei capelli (sebbene sia in costante miglioramento): tra civile e penale risultano in corso al primo semestre 2019 4.305.792 procedimenti. Qualche conto per capirci: se si volesse per assurdo chiudere tutti i processi oggi in corso entro un anno, bisognerebbe arrivare a sentenza in oltre 11.796 casi ogni 24 ...

