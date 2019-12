Arrestato il ‘nero della Balduina’ | rapinava e minacciava minorenni

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Al termine di una complessa attivita’ investigativa, coordinata dalla ProcuraRepubblica, gli agentiPolizia di Stato del Commissariato Monte Mario hanno eseguito, ieri, un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un 19enne residente in zona Balduina, per il reato di rapina aggravata in concorso. Il giovane, con la complicita’ di due ragazzi ancora, si era reso responsabile nei mesi precedenti di rapine ai danni di coetanei, anch’essi residenti nel quartiere. Il modus operandi era sempre lo stesso: le giovanissime vittime venivano accerchiate in luoghi isolati e costrette a consegnare soldi e oggetti di valore, e minacciate di ritorsione in caso avessero provato a denunciare l’accaduto. Nonostante la paura, i ragazzi si sono confidati con i genitori che li hanno accompagnati ...

