Arezzo, rischio idraulico: il Comune presenta la richiesta alla Regione (Di giovedì 19 dicembre 2019) Il Comune di Arezzo ha inviato una lettera alla Regione Toscana contenente l’elenco degli interventi necessari per mitigare il rischio idraulico nelle zone della città colpite dall’alluvione dello scorso luglio. Contestualmente, l’amministrazione ha sollecitato l’operatività del tavolo tecnico regionale, condizione indispensabile per definire i progetti e accedere ai finanziamenti statali. Gli interventi presentati dal Comune possono riassumersi in tre categorie principali: opere di mitigazione del rischio idraulico del reticolo principale (torrenti Sellina, Valtina, Vingone) e secondario; interventi finalizzati a ricostruire una ricettività idraulica della rete fognaria scolante (zona Giotto, via Foscolo); interventi volti ad adeguare la capacità di smaltimento della rete fognaria sia in ambito urbano che presso le frazioni della zona sud del Comune ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arezzo rischio