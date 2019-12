Antonino Cannavacciuolo e il cenone di Capodanno a Villa Crespi | ecco quanto costa

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La gara delle prenotazioni per ilè partita eha svelato menù e prezzo della sua proposta:il. Anchepensa aldiin questi giorni, e svela il menù dima soprattutto: 300 euro tondi, bevande escluse, ma sappiate che se deciderete di bere acqua non spenderete un centesimo in più. Un prezzo, insomma, ragionevole se si parte dal presupposto chevantano ben 2 stelle Michelin. Certo, il prezzo sale vertiginosamente a 1.339,50 euro se si aggiungono 3 notti in suite, con colazione in camera e massaggio di 1 ora, ma d'altronde mangiare e dormire in quello che è stato votato dagli utenti di TripAdvisor ...

APAudiovisivi : Al via 'Masterchef Italia' alle 21.15 su Sky Uno e su NOW TV! Il #talent culinario di Sky, prodotto da Endemol Shi… - zazoomblog : Capodanno con Antonino Cannavacciuolo? Una cifra non proprio per tutte le tasche: quanto costa il cenone nella sua… - Noovyis : (Capodanno con Antonino Cannavacciuolo? Una cifra non proprio per tutte le tasche: quanto costa il cenone nella sua… -