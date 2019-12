Antonella Clerici senza trucco | spunta foto da Instagram | «Ma che ti è successo?»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Di recenteè stata al timone, assieme al collega e amico Carlo Conti, del programma di Raiuno Lo zecchino d’oro. Un’esperienza quella della 62esima edizione del format per bambini che l’ha entusiasmata non poco. Alla vigilia della serata finale, in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, la conduttrice aveva raccontato così il suo stato d’animo: «Per me è una prima volta, anche se la mia vita si è spesso incrociata con lo Zecchino. La canzone “Le tagliatelle di nonna Pina” l’ho sentita per caso in radio mentre andavo a “La prova del cuoco”, l’ho voluta nel mio programma ed è diventata un tormentone. I piccoli del coro dell’Antoniano hanno cantato la sigla d’apertura dell’edizione di “Portobello” che ho condotto lo scorso anno. Come per “Ti lascio una canzone”, i bambini sono nel mio destino. Così come la cucina!».lontana ...

IlContiAndrea : Carlo Conti, Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici e Gigi D'Alessio saranno anche ospiti a #Sanremo2020… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Carlo Conti, Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici e Gigi D'Alessio saranno anche ospiti a #Sanremo2020 dovr… - infoitcultura : Antonella Clerici | Brutta botta | Rai chiude il suo programma -