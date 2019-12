Anticipazioni Un posto al sole del 19 dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, giovedì 192019, su RaiTre dalle ore 20.45!dove eravamo rimasti: L’avvocato Palladini decide di architettare una strategia per provare ad arginare i possibili danni. Alberto è nei guai su tutti i fronti: con i Cantieri, con Marina e Roberto e infine con Carla. L’ex cameriera è sempre più convinta di denunciarlo, supportata da Angela. La vicenda di Diego si è conclusa e finalmente può riprendere in mano la sua vita. Il caso Leone stava compromettendo la serenità di casa Giordano, anche se tutti erano rimasti accanto a Diego. Silvia e Michele tirano un sospiro di sollievo pensando di aver risolto i problemi con Otello, ma non è così.Unaldel 192019: Arianna è titubante davanti al nuovo progetto di vita di Andrea ...

zazoomnews : Un posto al sole anticipazioni: SARTI e CERRUTI la storia continuerà… - #posto #anticipazioni: #SARTI #CERRUTI - 007pietro : RT @nohayreina: Addirittura dalle anticipazioni Giulio ha sminuito la famiglia di Giovanna, ha guardato tutta la puntata Giulia ed è vicino… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 19 dicembre: Clara denuncia Alberto! -