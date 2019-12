Anticipazioni Shameless 10×07: guai in arrivo per Ian e Mickey (Di giovedì 19 dicembre 2019) Anticipazioni Shameless 10×07: la trama La programmazione americana della decima stagione di Shameless continua, inarrestabile, anche nel freddo periodo natalizio. Senza il minimo accenno ad una sosta, domenica 22 dicembre, Showtime trasmetterà infatti il settimo episodio dell’edizione 2019/2020. Intitolata “Citizen Carl“, Shameless 10×07 seguirà le vicende degli amatissimi “Gallavich“. La coppia, da poco riunitasi grazie all’inaspettata scarcerazione di Mickey Milkovich, affronterà un momento di difficoltà quando Paula costringerà i due ragazzi a prendere parte ad una rischiosissima truffa. Il supervisore di Ian Gallagher metterà, infatti, in atto una serie di attività illegali a cui Ian e Mickey non potranno sottrarsi. Una situazione che rischierà di compromettere la libertà vigilata della coppia e che potrebbe costringere il giudice a ...

