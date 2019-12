Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 19 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi giovedì 192019.dove eravamo rimasti: Maria ha respinto la richiesta di Francisca di tornare alla Casona e ha scelto di stare con Fernando a L’Habana. La ragazza è fiduciosa che il Mesia le troverà una cura, soprattutto da quando ha saputo dell’arrivo di un’infermiera specializzata in problemi come il suo. Ancora non sa che Dori Vilches, la nuova infermiera, sarà una vera spina nel fianco per lei. La Castañeda si accorgerà immediatamente di trovarsi davanti a una donna priva di scrupoli e fredda. Con Elsa in riabilitazione, Isaac deve cercare di essere cauto e di non perdere la testa. Meliton, preoccupato per i suoi amici, invita entrambi alla calma. Niente deve turbare il loro ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 20 dicembre 2019: Antolina viene allontanata da Elsa - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni 23-27 dicembre: Mauricio non ricorda - - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni: ELSA e ISAAC si sposano e lasciano Puente Viejo - #Segreto #anticipazioni: #ISAAC -