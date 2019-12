Anteprima in foto del Samsung Galaxy Fold 2 | la conchiglia che ti aspetti

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Non dovrebbe essere più un mistero l'aspetto del2, il nuovo pieghevole del produttore sudcoreano che potrebbe fare la sua comparsa già in febbraio, nello stesso evento di presentazione delS11. Da qualche ora, più informatori hi-tech sui loro canali social hanno diramato le immagini che ritrarrebbero il prossimoable in tutto il suo splendore, scovate sulla piattaforma Weibo cinese e provenienti da fonti più che vicine all'azienda. In apertura articolo e pure in chiusura, nel tweet apposito, ecco che si svelerebbe proprio l'aspetto del proprio2 ed è possibile dire che il relativo design non stupisce affatto. Già da molte settimane si affermava che il device in questione fosse destinato a presentarsi come un modello ae proprio le immagini ora in circolazione lo confermano. Quello che vediamo, insomma, sembra ...

