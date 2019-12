Anne Hathaway struccata | come non l’avete mai vista FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La neo mamma e super attricenon si è mai preoccupata dei giudizi negativi sul suo aspetto. Infatti, è apparsa in diversi film completamente, imbruttita e persino nei panni di una malata terminale. Attrice dai mille volti A 11 anni era già convinta di voler diventare suora, per fortuna ha rinunciato all’idea e nel 2001 ha debuttato nel film Pretty Princess con Julie Andrews. Questa sera ne andrà in onda il sequel “Principe azzurro cercasi” alle 21.20 su Rai2, in cuiveste i panni di una goffa principessa di nome Mia. Genovia è pronta ad incoronarla, ma per la legge del regno la principessa deve necessariamente avere al suo fianco un Re.andrà con i pretendenti? Da principessa goffa a segretaria impacciata e fuori moda, “Il Diavolo veste Prada” le dà il successo e l’amore del pubblico ...

Fran48400376 : Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la consapevolezza che qualcosa è più importante della paura. L'impavido fo… - prdsd4na : la puntata di Modern Love con Anne Hathaway sul bipolarismo mi è piaciuta un sacco e mi ha dato un sacco di spunti di riflessione - IBaleniere : @bannataagain Bona Anne Hathaway! Dici che potrei avere una piccola particina? -