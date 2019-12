Anna Safroncik Instagram | malizioso gioco di gambe e stacco di coscia | «Che femmina»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un nuovo scatto bollente arriva da. La protagonista della foto audace è stavolta, nota attrice di origini ucraine naturalizzata italiana. Famosa per aver recitato nella soap opera Centovetrine e in fiction di successo come La figlia di Elisa Ritorno a Rivombrosa, Il Commissario Nardone e Le tre rose di Eva, l’attrice vanta un fisico favoloso. E gli ammiratori suoi sono tanti, di ogni età, del resto non è facile resisterle…didi: «Che» L’ultimo scatto sensuale ritraecon indosso un vestito di velluto color oro molto corto, con cintura in vita, a cui è stata abbinata una grande mantella. A catturare l’attenzione dei fan il décolleté generoso, ma soprattutto lodinotevole. Ildi, reso ancora più sexy dagli stivali alti e neri, ...

zazoomblog : Anna Safroncik struccata i fan restano senza parole [FOTO] - #Safroncik #struccata #restano #senza -