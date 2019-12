Anche la moglie di Fulvio Collovati ha criticato Diletta Leotta

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019)finisce nel mirino di Caterina. Ladi, nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha puntato il dito contro la giornalista rea di mettere in mostra la sua bellezza a scapito della sua intelligenza. La, infatti, boccia il look diche, in onda, si presenterebbe con abiti non adatti al suo ruolo. Caterinae il marito. «Premetto che non ho nulla contro una bella ragazza che potrebbe essere mia figlia – ha esordito Caterinanel programma di Barbara D’Urso – Sarebbe assurdo. Combatto contro l’oggettivazione del corpo della donna. Ma che bisogno c’è di esprimersi con una taglia cinque di reggiseno piuttosto che dimostrare di essere brave giornaliste? Non dobbiamo diventare complici della mentalità maschilista che ci giudica solo come oggetti, questo porta a delle conseguenze», ha ...

CronacaSocial : #DilettaLeotta ha subito un altro attacco in #TV. Stavolta da Caterina Collovati. Ecco perché. LEGGI??… - CastrovilliGius : Alcuni russi che liberarono anche Auschwitz-Birkenau e Alcuni Alleati anche quelli dello sbarco in Normandia il D-D… - vitosorriso1 : RT @Missmalizia1: Anche se lo conoscevo da soli 5 minuti mi sono fatta sborrare in bocca, che moglie bocchinara! -