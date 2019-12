Ancelotti Everton | dall’Inghilterra | contratto risolto con il Napoli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Carlosempre più vicino alla panchina dell’: il via libera definitivo arriva proprio daCountdown già cominciato a Liverpool, sponda: non in vista di Capodanno, bensì dell’arrivo di Carlodopo il divorzio con il. Secondo Sky Sports UK, i legali dell’allenatore italiano avrebbero trovato un accordo con la società di De Laurentiis per una risoluzione anticipata del. In Inghilterra si attende solo l’annuncio dei Toffees: si pronostica che l’esordio dicon l’avverrà il 26 dicembre contro il Burnley. Leggi su Calcionews24.com

goal : Mikel Arteta ?? Arsenal ?? Carlo Ancelotti ?? Everton ?? - tancredipalmeri : BOOM! Ibrahimovic in trattativa avanzate con l’Everton. È priorità sul Milan. I dettagli della proposta e delle… - DiMarzio : L'#Everton aspetta #Ancelotti Gli avvocati dell'allenatore al lavoro con il #Napoli ?? -