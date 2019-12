Ancelotti all’Everton | la priorità è Ibrahimovic

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è pronto a iniziare la nuova avventura sulla panchina dell’Everton: il primo nome per l’attacco èCarloha già dimenticato l’esperienza sulla panchina del Napoli e si appresta a diventare il nuovo allenatore dell’Everton. L’accordo sull’ingaggio c’è, manca però un’intesa relativa al budget per il mercato. Sono tanti i nomi chiesti dal tecnico. Uno su tutti quello di Zlatan, che a gennaio si libererà ufficialmente dai Los Angeles Galaxy. Leggi su Calcionews24.com

tancredipalmeri : BOOM! Ibrahimovic in trattativa avanzate con l’Everton. È priorità sul Milan. I dettagli della proposta e delle… - Diego31883 : RT @ETGazzetta: Dall'Inghilterra: @MrAncelotti ha risolto il contratto con il @sscnapoli: nei prossimi giorni passerà all'@Everton https://… - infoitsport : CorSera - Ancelotti oggi in Italia per risolvere il contratto Napoli, all'Everton ingaggio record -