Amici 19 | gli allievi si sentono sempre meno allievi | Non siamo qui per

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “È una questione di disciplina, è una questione di educazione, è una questione di rispetto…” Per la maestra @Ale Celentano lo studio è indispensabile e non approva l’atteggiamento di Valentin e Javier, cosa ne pensate? #19 pic.twitter.com/QyCYQXcw6E—Ufficiale (@Ufficiale) December 19, 2019 Nel corso della puntata di daytime di19 di oggi, giovedì 19 dicembre, il ballerino Valentin, interrogato da Alessandra Celentano, ha ammesso di essere impreparato e ha rivendicato il diritto ad esserlo, in quanto interessato soltanto a ballare e ad approfondire i generi che "piacciono a me" e che lui ritiene possano essergli utili in futuro.Altrettanto esplicito il discorso fatto da Javier, il cocco della stessa Celentano. Il ballerino cubano, infatti, ha candidamente confessato di non voler studiare:19, glisi...

