Ambiente | progetti nelle scuole delle aree Sin | 230mila euro dal ministero

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dall’educazione ambientale al riscatto dei territori: grazie al bando deldell’, che mette a disposizione 230 milapercurati dalle associazioni riconosciute che operano nel settore ambientale, c’e’ una speranza in piu’ e un’occasione di formazione per i ragazzi di alcune tra lepiu’ inquinate del nostro Paese, quelle che ricadono nei Sin, ovvero i siti di interesse nazionale. Dal nord al sud Italia, dal Sin di Brescia-Caffaro a quello di Milazzo, passando per i Sin della Valle del Sacco, di Terni, Val Basento e Bagnoli, diciassettea cura di associazioni come Lipu, Marevivo, Wwf, Green Cross e Italia Nostra potranno essere un’opportunita’ di conoscenza e di impegno attivo sul fronte dell’. Le attivita’ di educazione e comunicazione ambientale saranno ...

violastefanello : RT @MarcoGiuli: Una mia riflessione sull'#EUgreendeal e le sue eventuali conseguenze internazionali: stop a futuri progetti di diversificaz… - giuliog : RT @MarcoGiuli: Una mia riflessione sull'#EUgreendeal e le sue eventuali conseguenze internazionali: stop a futuri progetti di diversificaz… - marizascolari : RT @MarcoGiuli: Una mia riflessione sull'#EUgreendeal e le sue eventuali conseguenze internazionali: stop a futuri progetti di diversificaz… -