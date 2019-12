Amadeus | “Tiziano Ferro a Sanremo tutte le sere”

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019), 20 dic. (Adnkronos) – “Tizianoci saràle sere”. Dopo settimane di indiscrezioni,, chiudendoGiovani, conferma il cantautore come presenza fissa del festival 2020. “Sono felice – dice il conduttore e direttore artistico – l’ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L’ho chiamato anche prima di darvi la notizia. Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare”, sorride. Ma sembra confermarsi il ruolo di Tizianocome performer tra qualche canzone del suo repertorio, cover di brani di altri artisti e ironia. Confermato Roberto Benigni come superospite, l’altro partner che sarà molto più di un ospite peral festival è Fiorello che – ribadisce il conduttore e direttore artistico – “sarà libero di fare quel che vuole”. “Sono ...

fraversion : Amadeus cala un altro asso: Tiziano Ferro presenza fissa a Sanremo per tutte e cinque le serate. SBAM! #Sanremo2020 - AndreaParre87 : Il cast di #Sanremo2020 sulla carta è perfetto, ma in questo momento Fiorello e Tiziano Ferro, così come lo stesso… - DrApocalypse : #Sanremo2020, Tiziano Ferro ci sarà TUTTE le sere - è ufficiale -