Alta tensione Inter-Juventus | Materazzi sfotte Cristiano Ronaldo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nella serata di ieri si è giocata la diciattesima giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con la sfida tra Sampdoria e, 1-2 grazie alle reti di Dybala e, per i padroni di casa inutile la rete del momentaneo pareggio di Caprari. Continua dunque la corsa scudetto train attesa della partita dei nerazzurri, nel frattempo arriva un sfottò dell’exista Marcoal calciatore della. “Bravo Air CR7….. quasi come me. Complimenti per il gol!!!”. E’ il messaggio dell’exsista sul suo profilo Instagram che si complimenta (sembra anche con ironia) conper il gol in elevazione di testa di ieri contro la Sampdoria.ha postato insieme al messaggio la foto del gol di Cr7 e quella del suo gol alla Repubblica Ceca con uno stacco sino a 2,70 ...

