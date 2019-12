Allerta Meteo Liguria | domani a Genova chiuse scuole e università

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Aledi ogni ordine e grado, lee i centri di formazione professionale resteranno chiusi a causa dell’rossa diramata dal centroidrologico di Protezione civile della Regione. Il centro operativo comunale ha disposto inoltre, sempre per la giornata di, la chiusura di giardini, parchi, cimiteri, musei, biblioteche, impianti sportivi, mercati all’aperto, cantieri e scavi in alveo. Saranno inoltre chiusi precauzionalmente fino alla cessazione dell’rossa i sottopassi di piazza Montano, via Borgo Incrociati, piazza Porticciolo, piazzale Kennedy e piazza Massena.L'articoloWeb.

