All together now | terza puntata del 19 dicembre 2019

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Terzo appuntamento con la seconda edizione di Allnow questa sera nel prime time di Canale 5. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax nel ruolo di presidente della giuria. Come sempre i protagonisti della gara sono cantanti scelti dal direttore artistico e regista del programma Roberto Cenci. Tutti si sottoporranno al giudizio del muro umano, composto da 100 personaggi appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Chi tra i concorrenti passerà il turno e arriverà a contendersi il premio di 50mila euro. Allnow,del 19: ospiti Tra gli ospiti dellatorneranno Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio ma arriverà anche Anna Tatangelo. Allnow, come seguirlo Il programma è possibile seguirlo in HD sul canale 505 del digitale terrestre e 105 di Sky. Sul web tramite Mediaset ...

